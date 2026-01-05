Sigurdsson najavio generalnu probu za EP: ‘Protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta možemo odmah vidjeti gdje smo’

Podijeli :

xJustPictures.ch ManuelxWinterbergerx via Guliver

Hrvatska rukometna reprezentacija u Prelogu odrađuje završni dio priprema za Europsko prvenstvo koje će se od 15. siječnja do 1. veljače igrati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, a izbornik i igrači ističu dobro raspoloženje i visoku razinu rada uoči završnih provjera protiv Njemačke.

Izabranici Dagura Sigurdssona utakmice skupine igrat će u Malmöu, gdje će se natjecati sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom. Izbornik hrvatske reprezentacije zadovoljan je dosadašnjim tijekom priprema.

“U dobrom smo raspoloženju. Mislim da je početak bio prilično dobar između Božića i Nove godine. Imali smo ovu prvu fazu i sada započinjemo drugu fazu”, rekao je Sigurdsson. Osvrnuo se i na zdravstveno stanje reprezentativaca:

„Sve je u redu, ne vidim nikakve probleme. Uobičajeno je u ovom razdoblju da neki igrači imaju sitne poteškoće. Zato s nama ovdje imamo veliki medicinski tim”, istaknuo je izbornik.

Govoreći o novim igračima koji su se priključili reprezentaciji istaknuo je da su se vrlo dobro uklopili:

„Mislim da je u ovu momčad lako uklopiti se. Atmosfera je dobra, kao i timski duh. Novi igrači imaju lak zadatak u tom smislu, ali naravno moraju se boriti za svoje mjesto. Konkurencija postoji na svim pozicijama i u cijelom sastavu”, rekao je Sigurdsson.

Pripreme će kulminirati prijateljskim utakmicama protiv Njemačke 8. siječnja u Zagrebu i 11. siječnja u Hannoveru, a kapetan reprezentacije Ivan Martinović istaknuo je važnost tih ogleda.

„Mislim da je to odlična priprema za prvenstvo. Njemačka je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu pa možemo odmah vidjeti gdje smo”, rekao je Martinović.

I vratar Dominik Kuzmanović komentirao je susrete s Njemačkom:

“Mislim da su nam jako dobar test pred prvenstvo i stvarno kvalitetna reprezentacija s jako kvalitetnim igračima.”

Kako je naglašeno, zagrebačka Arena već je gotovo rasprodana, što veseli kapetana Martinovića.

“Jedva čekamo da osjetimo još jednom tu prelijepu atmosferu i da skupimo još to samopouzdanje s publikom i siguran sam da će i u Malmöu biti dosta naših navijača”, kazao je Martinović.