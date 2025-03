Rukometašice saznale potencijalne protivnice u kvalifikacijama za EP

Hrvatske rukometašice ždrijeb kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2026. koji će se održati 20. ožujka u rumunjskom Cluju čekat će u drugom jakosnom bubnju.

Uz Hrvatsku, u drugim jakosnom potu su Austrija, Švicarska, Srbija, Slovenija i Island.

Mogući protivnici hrvatskog ekipi iz skupine nositelja su Francuska, Švedska, Nizozemska, Njemačka, Crna Gora i Španjolska. U trećem bubnju su Sjeverna Makedonija, Ukrajina, Portugal, Italija, Grčka i Kosovo, dok su u četvrtom Farski otoci, Finska, Izrael, Bosna i Hercegovina, Litva i Belgija.

Na završni turnir starog kontinenta već su se plasirali svi domaćini i tri najbolje selekcije s prošlogodišnjeg prvenstva u Švicarskoj, Austriji i Mađarskoj. To su Norveška, Danska i Mađarska.

Termini odigravanja kvalifikacijskih utakmica su od 15. do 19. listopada 2025., od 4. do 8. ožujka 2026. te od 8. do 12. travnja 2026. Dvije najbolje selekcije iz svake skupine izborit će izravan plasman na Europsko prvenstvo nakon šest utakmica, kao i četiri najbolje trećeplasirane selekcije iz svih šest kvalifikacijskih skupina.