Rukometaši Zagreba u drami poraženi na otvaranju Lige prvaka

Rukometaši Zagreba porazom su otvorili novu sezonu EHF Lige prvaka, izgubivši u Bitolju od Eurofarm Pelistera 25:23.
Pelister je bolje otvorio i rano poveo 7:3, no Zagreb se serijom vratio u igru i na poluvrijeme otišao s minimalnim zaostatkom (13:12). U nastavku su Zagrebaši prvi put poveli, ali domaćini su odgovorili serijom 5:1 i do kraja čuvali prednost.
Trideset sekundi prije kraja Peševski je imao priliku potvrditi pobjedu, no njegov šut s crte obranio je Grbavac i dao Zagrebu šansu za spas. Nakon minute odmora trenera Nikolića, gosti su krenuli po izjednačenje, ali udarac Kavčića lako je zaustavio Heidarirad. Iranski golman zatim je pogodio s gola na gol i stavio točku na 25:23.
Najbolji kod Pelistera bio je Dejan Manaskov s osam pogodaka, dok je Filip Glavaš predvodio Zagreb sa sedam. Sljedeći izazov hrvatskog prvaka je gostovanje kod Wisle Plock sljedećeg tjedna.
