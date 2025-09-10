KVIZ / Hrvatski rukometaši u Ligi prvaka

Velikom iščekivanju ljubitelja rukometa stigao je kraj. Nakon starta domaćih natjecanja u većini europskih zemalja, počinje i ono najelitnije i najbolje – EHF Liga prvaka.
Hrvatski prvak RK Zagreb i ove će sezone odmjeriti snage u elitnom europskom društvu.
Slika momčadi bitno se promijenila u odnosu na prošlu sezonu, a Zagreb su napustili Zvonimir Srna (Montpellier Handall), Timur Dibirov (kraj karijere), Matej Mandić (Magdeburg SC), Maksimilijan Molc (Sesvete), Paolo Kraljević (SCM Politehnica Timisoara), objavio je RK Zagreb na svojoj web stranici.
Puno je novih lica u svlačionici, došli su Igor Karačić (Industria Kielce), Haris Suljević (Cangas), Stanislau Sadouski (SKA Minsk), Mateja Dodić (Metaloplastika), Giorgi Tskhovrebadze (VfL Gummersbach) i Aleksa Tufegdžić (Csurgoi).
Ždrijeb je Zagreb smjestio u društvo branitelja naslova SC Magdeburg, Barcelonu, PSG, OTP Bank Pick Szeged, Orlen Wislu Plock, GOG Gudme i Eurofarm Pelister. Zagrebaši otvaraju natjecanje protiv makedonskog prvaka Eurofarm Pelistera, a naš Krešo Karačić je uoči početka Lige prvaka pripremio novi kviz.
Provjerite koliko znate o hrvatskim rukometašima u elitnom europskom natjecanju i javite nam rezultat!
