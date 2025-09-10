KVIZ / Hrvatski rukometaši u Ligi prvaka

Puno je novih lica u svlačionici, došli su Igor Karačić (Industria Kielce), Haris Suljević (Cangas), Stanislau Sadouski (SKA Minsk), Mateja Dodić (Metaloplastika), Giorgi Tskhovrebadze (VfL Gummersbach) i Aleksa Tufegdžić (Csurgoi).

Ždrijeb je Zagreb smjestio u društvo branitelja naslova SC Magdeburg, Barcelonu, PSG, OTP Bank Pick Szeged, Orlen Wislu Plock, GOG Gudme i Eurofarm Pelister. Zagrebaši otvaraju natjecanje protiv makedonskog prvaka Eurofarm Pelistera, a naš Krešo Karačić je uoči početka Lige prvaka pripremio novi kviz.

Provjerite koliko znate o hrvatskim rukometašima u elitnom europskom natjecanju i javite nam rezultat!