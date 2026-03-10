Rukometaši Zagreba se opraštaju od Lige prvaka: ‘Četvoricu smo ostavili u Zagrebu’

Pred rukometašima Zagreba utakmica je posljednjeg, 14. kola Machineseeker EHF Lige prvaka u kojoj će najbolji hrvatski rukometaši gostovati u danskom Svendborgu, a trener Boris Dvoršek tamo planira razigrati cijelu ekipu.

“Cilj je uvijek odigrati malo bolje nego u zadnjoj utakmici i s takvim mislima putujemo u Dansku. Treba odmah reći da smo u Zagrebu ostavili kapetana Gojuna te Karačića, Klaricu i Glavaša koji će malo napuniti baterije i uz pomoć kondicijskog trenera Šime Tomaševića spremati se za ono što nam slijedi krajem tjedna, a to je derbi s Nexeom u Našicama. Naš primarni fokus je ova utakmica u Danskoj, ali svakako moramo razmišljati i o tome da u nedjelju igramo najveći derbi hrvatskog rukometa. Koliko su oni zaslužili odmor, toliko su i neki drugi zaslužili priliku. Želimo razigrati cijelu ekipu, jer do kraja sezone moramo moći računati na sve naše igrače”, izjavio je Boris Dvoršek , trener Zagreba.

“Što se naših protivnika tiče mogu reći da je riječ o jednoj fenomenalnoj ekipi koja igra brz rukomet i koja se posebno podigla u ovom drugom dijelu Lige prvaka koji se igra u veljači i ožujku. Njihova pobjeda na gostovanju u Szegedu bila je vrlo impresivna i to je jedan veliki rezultat. Krasi ih puno trke i puno postignutih pogodaka, ali treba reći da uz takvu igru puno golova i primaju. Imaju sjajnog srednjeg i desnog vanjskog, fantastičnu tranziciju, ali i neke rupe u obrani koje ćemo mi pokušati iskoristiti. Želja je da naša borbenost, pristup, motivacija i htijenje budu na najvišem mogućem nivou. Vjerujem u ekipu koju smo poveli na ovo gostovanje, želja je da svi dobiju svoje minute, nada da će ih iskoristiti najbolje moguće, a svakako će nam to dobro doći za završnicu hrvatske lige i kupa koji nas čekaju”, dodao je.

Zahtjevnu utakmicu očekuje i igrač Davor Ćavar koji ističe kako će on i njegovi suigrači dati sve od sebe na terenu.

“Utakmica je zahtjevna, protivnik izuzetno jak, mi dolazimo u nekom izmijenjenom sastavu. Unatoč tomu, želimo dati sve od sebe da pokažemo što i koliko možemo. Sezona u Ligi prvaka je bila turbulentna, ali želimo se u ovoj zadnjoj utakmici pokazati u najboljem mogućem svjetlu. Što se GOG-a tiče izdvojio bih jednu tipičnu skandinavsku igru s jako puno trke, odličnom tranzicijom i jako dobro uigranom igrom sedam na šest. Ako želimo ikako izvući pozitivan rezultat morati ćemo zaustaviti njihovu trku i tranziciju”, rekao je Ćavar.

Zagreb je zadnji u grupi B s dva boda, dok je GOG peti s 11 bodova. Dvoboj RK Zagreba i GOG-a na rasporedu je u srijedu, 11. ožujka s početkom u 18.45 sati.