Rukometaši Zagreba se opraštaju od Lige prvaka: ‘Četvoricu smo ostavili u Zagrebu’

Pred rukometašima Zagreba utakmica je posljednjeg, 14. kola Machineseeker EHF Lige prvaka u kojoj će najbolji hrvatski rukometaši gostovati u danskom Svendborgu, a trener Boris Dvoršek tamo planira razigrati cijelu ekipu.
“Cilj je uvijek odigrati malo bolje nego u zadnjoj utakmici i s takvim mislima putujemo u Dansku. Treba odmah reći da smo u Zagrebu ostavili kapetana Gojuna te Karačića, Klaricu i Glavaša koji će malo napuniti baterije i uz pomoć kondicijskog trenera Šime Tomaševića spremati se za ono što nam slijedi krajem tjedna, a to je derbi s Nexeom u Našicama. Naš primarni fokus je ova utakmica u Danskoj, ali svakako moramo razmišljati i o tome da u nedjelju igramo najveći derbi hrvatskog rukometa. Koliko su oni zaslužili odmor, toliko su i neki drugi zaslužili priliku. Želimo razigrati cijelu ekipu, jer do kraja sezone moramo moći računati na sve naše igrače”, izjavio je Boris Dvoršek, trener Zagreba.
“Što se naših protivnika tiče mogu reći da je riječ o jednoj fenomenalnoj ekipi koja igra brz rukomet i koja se posebno podigla u ovom drugom dijelu Lige prvaka koji se igra u veljači i ožujku. Njihova pobjeda na gostovanju u Szegedu bila je vrlo impresivna i to je jedan veliki rezultat. Krasi ih puno trke i puno postignutih pogodaka, ali treba reći da uz takvu igru puno golova i primaju. Imaju sjajnog srednjeg i desnog vanjskog, fantastičnu tranziciju, ali i neke rupe u obrani koje ćemo mi pokušati iskoristiti. Želja je da naša borbenost, pristup, motivacija i htijenje budu na najvišem mogućem nivou. Vjerujem u ekipu koju smo poveli na ovo gostovanje, želja je da svi dobiju svoje minute, nada da će ih iskoristiti najbolje moguće, a svakako će nam to dobro doći za završnicu hrvatske lige i kupa koji nas čekaju”, dodao je.
Zahtjevnu utakmicu očekuje i igrač Davor Ćavar koji ističe kako će on i njegovi suigrači dati sve od sebe na terenu.
“Utakmica je zahtjevna, protivnik izuzetno jak, mi dolazimo u nekom izmijenjenom sastavu. Unatoč tomu, želimo dati sve od sebe da pokažemo što i koliko možemo. Sezona u Ligi prvaka je bila turbulentna, ali želimo se u ovoj zadnjoj utakmici pokazati u najboljem mogućem svjetlu. Što se GOG-a tiče izdvojio bih jednu tipičnu skandinavsku igru s jako puno trke, odličnom tranzicijom i jako dobro uigranom igrom sedam na šest. Ako želimo ikako izvući pozitivan rezultat morati ćemo zaustaviti njihovu trku i tranziciju”, rekao je Ćavar.
Zagreb je zadnji u grupi B s dva boda, dok je GOG peti s 11 bodova. Dvoboj RK Zagreba i GOG-a na rasporedu je u srijedu, 11. ožujka s početkom u 18.45 sati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!