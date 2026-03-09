Halil Jaganjac baš nema sreće, zbog nove ozljede propušta ostatak sezone

Podijeli :

Novi peh za hrvatskog rukometaša.

Hrvatski rukometni reprezentativac Halil Jaganjac propustit će ostatak sezone nakon što je na treningu slomio metatarzalnu kost desnog stopala.

Rukometaš Rhein-Neckar Löwena ozlijedio se prošlog utorka, a potom je uspješno operiran u Heidelbergu. Njegov je klub u petak i službeno potvrdio dijagnozu nakon detaljnih pregleda te objavio da je operativni zahvat prošao prema planu i bez komplikacija. Za 27-godišnjeg hrvatskog rukometaša to je novi u nizu teških udaraca koji su obilježili njegovu karijeru.

Sportski direktor Rhein-Neckar Löwena Uwe Gensheimer priznao je da je riječ o velikom udarcu za momčad u osjetljivom dijelu sezone.

“Ovo je za nas velik izazov u ovoj fazi prvenstva. Halil je momčadi donosio puno energije, angažmana i kvalitete. Nakon ozljede koju je imao u jesen, ovaj novi peh za njega je posebno frustrirajući. Želimo mu brz i potpun oporavak”, poručio je Gensheimer.

Na sličan način situaciju vidi i trener Maik Machulla, koji je istaknuo da je Jaganjac tek nedavno počeo hvatati pravi ritam.

“Nažalost, u posljednjim tjednima i mjesecima imao je nekoliko manjih ozljeda koje su ga stalno vraćale korak unatrag, a uz to je prebolio i bolest. Tek je uhvatio pravi ritam i bio na dobrom putu da se potpuno vrati i opet nam puno pomogne na terenu”, rekao je Machulla.

