Rukometaši Zagreba po 31. put osvojili Kup

Rukometaši Zagreba nastavili su svoj trofejni niz u domaćim natjecanjima osvajanjem Hrvatskog rukometnog kupa po 31. put, a u nedjeljnom finalu odigranom u porečkoj dvorani Žatika pobijedili su momčad Dugog Sela s 27-19 (13-6).

Najtrofejniji hrvatski rukometni klub, koji je kao veliki favorit ušao u nedjeljnu finalnu utakmicu, slomio je otpor Dugog Sela serijom 8-0 od 10. do 27. minute, kad su od 5-5 došli do vodstva 13-5 i onda održavali stečenu prednost do kraja utakmice.

Najefikasniji igrač pobjedničke momčadi bio je reprezentativac Filip Glavaš sa sedam pogodaka, a dobio je i nagradu za najboljeg igrača finalnog turnira. Davor Gavrić je postigao pet pogodaka, a po triput su mrežu zatresli Petar Topić i veteran Timur Dibirov. Vratar Matej Mandić je imao 11 obrana (11/17).

Kod Dugog Sela je Ante Kaleb bio najbolji strijelac s pet pogodaka, a po četiri gola su postigli Dorian Markušić i Gabriel Buvinić.

Rukometašima Zagreba do kraja sezone ostaje još borba za naslov prvaka Hrvatske, koji nitko osim Zagreba nije osvojio. U finalnu seriju doigravanja protiv Nexea Zagreb ulazi s tri boda, a Našičani imaju jedan. Prvak će biti momčad koja prva dođe do najmanje šest bodova, tako da će biti odigrane još barem dvije utakmice.

Prva od njih je na rasporedu u subotu, 24. svibnja, u Zagrebu, a druga će biti odigrana 28. svibnja u Našicama.