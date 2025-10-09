Rukometaši Zagreba bili na pragu senzacije protiv PSG-a, vodili su dvije minute prije kraja

Podijeli :

Rukometaši Zagreba u susretu su 4. kola skupine B Lige prvaka pretrpjeli i četvrti poraz izgubivši na gostovanju kod Paris SG-a sa 32-35 (17-18).

Luka Lovre Klarica i Igor Beljavski zabili su po devet golova za Zagreb, dok je Ferran Sole sa 10 pogodaka predvodio PSG.

Hrvatski je prvak bio nadomak osvajanja prvih bodova u Ligi prvaka ove sezone, sredinom drugog poluvremena vodio je sa 26-22, na ulasku u zadnjih 10 minuta imao prednost 29-26, dvije minute prije isteka vremena još uvijek je bio u plusu 32-31, ali u završnici je ipak domaći vratar Lovkvist s dvije obrane odnio prevagu.

Nakon izjednačenog početka, Parižani su sredinom prvog poluvremena napravili veliku seriju i u 18. minuti poveli sa 14-8. Ipak, Zagreb se uspio vratiti u igru do odlaska na odmor, smanjio je na 18-17, a u zadnjoj sekundi je Przytula promašio šut za poravnanje.

Početak drugog poluvremena protekao je u dominaciji Zagreba koji je stvorio opipljivu prednost, prvenstveno zahvaljujući odličnim obranama Suljevića, ali tu prednost nije pretočio u pozitivan rezultat.

U 59. minuti Lovkvist je obranio udarac Kavčiča, uslijedio je gol Heldala za vodstvo domaćih 33-32, da bi domaći vratar 50 sekundi prije kraja obranio i sedmerac Beljavskom za poravnanje na 33-33. Do kraja dvoboja su Peleka i Sole zabijali za konačnih 35-32.

Novu priliku za prve bodove Zagreb će imati za tjedan dana kada će ugostiti danski GOG Gudme.