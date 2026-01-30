Portugal u zadnjoj sekundi srušio Švedsku za peto mjesto na Svjetskom prvenstvu

Rukometaši Portugala zauzeli su peto mjesto na ovogodišnjem Europskom prvenstvu nakon što su u petak u Herningu svladali Švedsku s 36-35 (16-16).
Pobjednički gol za Portugal postigao je Martim Costa u zadnjoj sekundi utakmice.
Upravo je Costa i bio najbolji strijelac svoje momčadi s devet golova, dok je Lukas Sandell bio najefikasniji u sastavu Švedske s osam golova.
Od 17.45 sati u prvom polufinalu igrat će Hrvatska i Njemačka, dok u drugom polufinalu od 20.30 sati igraju Danska i Island.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!