Portugal u zadnjoj sekundi srušio Švedsku za peto mjesto na Svjetskom prvenstvu

Rukometaši Portugala zauzeli su peto mjesto na ovogodišnjem Europskom prvenstvu nakon što su u petak u Herningu svladali Švedsku s 36-35 (16-16).

Pobjednički gol za Portugal postigao je Martim Costa u zadnjoj sekundi utakmice.

Upravo je Costa i bio najbolji strijelac svoje momčadi s devet golova, dok je Lukas Sandell bio najefikasniji u sastavu Švedske s osam golova.

Od 17.45 sati u prvom polufinalu igrat će Hrvatska i Njemačka, dok u drugom polufinalu od 20.30 sati igraju Danska i Island.

