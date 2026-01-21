Ovo su svi protivnici Hrvatske u drugom krugu, evo što će biti potrebno za polufinale

Podijeli :

GonzalesxPhoto TobiasxJorgensen via Guliver

Hrvatski rukometaši doživjeli su prvi poraz na Europskom prvenstvu.

Švedska je bila bolja 33:25, ali Hrvatska ima priliku sve ispraviti u drugom krugu gdje nas čekaju četiri utakmice.

Već u petak Hrvatska igra protiv Islanda, dok će u nedjelju hrvatski rukometaši odmjeriti snage sa Švicarskom.

U utorak, 27. siječnja, Slovenija će biti protivnik Hrvatskoj, a drugi krug zaključit ćemo dan kasnije, 28. siječnja sa Mađarima. Sve utakmice Hrvatska će igrati u dvorani u Malmou.

Hrvatskoj će za prolazak u polufinale najvjerojatnije trebati sve pobjede u drugom krugu. U nekim kalkulacijama, moguće je proći i sa šest bodova, ali tada bi Hrvatska morala imati najbolji međusobni omjer u krugu od vjerojatno tri reprezentacije.

Podsjetimo, po dvije najbolje reprezentacije iz svake grupe će izboriti prolazak u polufinale.