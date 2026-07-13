Nova drama: Nakon Norveške, Hrvatska u zadnjoj sekundi pobijedila Islanđane!

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xGonzalesxPhoto JoexMillerx via Guliver

Hrvatska muška juniorska rukometna reprezentacija pobijedila je Island 26-25 u prvom susretu Glavne runde 2 Europskog prvenstva u Rumunjskoj, čime je ostala u igri za prolazak u četvrtfinale.

Gotovo cijeli susret Hrvatska je bila u minusu protiv Islanda, ali nije odustala ni jednog trenutka.

75 sekundi do kraja Island je izjednačio 24-24. Hrvatska odgovara preko Petra Šprema i ponovno vodi, zatim Islanđani nakon minute predaha uzvraćaju na isti način i sve vraćaju na početak.

Do kraja je ostalo još 15 sekundi i naši rukometaši tad kreću u završni napad te preko kružnog napadača Ante Lasana zabijaju u zadnjoj sekundi, baš kao i protiv Norveške prije dva dana.

Petar Šprem sa šest pogodaka bio je najučinkovitiji u našim redovima.

Hrvatska je tako ostala u igri za četvrtfinale, a u utorak od 18.30 igra protiv branitelja naslova Španjolske.