Nije ni počelo, a već problemi za Hrvatsku: Zvijezda Zagreba upitna za Euro!

JoaquimxFerreira via Guliver

Sve smo bliže Europskom prvenstvu u rukometu, koje će se održati početkom godine u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Izbornik Dagur Sigurdsson na putu do novog uspjeha Hrvatske mogao bi ostati bez Luke Lovre Klarice, desnog vanjskog Zagreba koji ima problema s ligamentom stopala.

“Mi nažalost imamo novih zdravstvenih problema u vidu ozljede Luke Lovre Klarice tako da u Szeged putujemo dodatno oslabljeni”, potvrdio je probleme hrvatskog reprezentativca i trener RK Zagreba Nenad Šoštarić.

Prema prvim prognozama, Klarica bi s parketa mogao izbivati šest tjedana, a to bi bio veliki udarac i za Zagreb, ali i za hrvatsku rukometnu reprezentaciju.

Prvi protivnici Hrvatske na Euru bit će domaćin Švedska, Gruzija i Nizozemska, a otvaraju s Gruzijom 17. siječnja 2026.