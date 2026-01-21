Martinović: Teško je ovo opisati, to nismo bili mi. Svaka utakmica je malo finale

Podijeli :

Jozo Cabraja / kolektiff

Hrvatski rukometaši nisu se dobro proveli protiv Švedske, upisali su težak poraz 33:25.

Hrvatska je ostavila loš dojam protiv Šveđana, a već u petak nas čekaju Islanđani. Svoje dojmove nakon prvog poraza na europskoj smotri podijelio je kapetan Ivan Martinović.

“Teško je ovo i opisati, to nismo bili mi. Nismo odigrali kako smo se dogovorili, nedostajala nam je agresivnost u obrani. U napadu nismo našli ritam, darovali smo ih tehničkim greškama. Palicka se razbranio i prvi poraz je tu. Ali nije ništa gotovo…”

Ogromne probleme su nam radili Šveđani…

“Borili smo se, ali bez glave. To nam se ne smije više dogoditi, od ovakve utakmice možemo puno naučiti. Moramo zaboraviti poraz i vjerovati u najbolje.”

Slijedi Island.

“Svaka utakmica će nam biti malo finale, nema više utakmica u kojima imamo pravo na greške. Svaka utakmica bit će na glavu”, kazao je Martinović.