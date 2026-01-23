Martinović progovorio oko ozljede: Ne znam, ostat ću optimističan i pozitivan

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver Image

Hrvatska rukometna reprezentacija započela je drugi krug Europskog prvenstva pobjedom 30:29 protiv Islanda u prvom susretu skupine II, čime je napravila iznimno važan korak prema plasmanu u polufinale. Island je uoči početka natjecanja slovio kao jedan od glavnih favorita za ulazak među četiri najbolje reprezentacije, zajedno sa Švedskom iz istog dijela ždrijeba.

Nakon utakmice izjavu je dao kapetan Ivan Martinović, koji se ozlijedio u 44. minuti susreta. Nakon dužeg ukazivanja liječničke pomoći nije se vraćao u igru. O svojoj ozljedi rekao je:

“Ne znam, ostat ću optimističan i pozitivan. Izvrnuo sam zglob. Boli me, probao sam još jednom ući, ali nije išlo. No znao sam da će Maraš riješiti utakmicu. Tko god uđe, da svoj maksimum. Svaka čast ekipi kako smo se borili od 1. do 60. minute. Tako moramo svaku utakmicu i onda ćemo daleko.”

Martinović je u ovoj utakmici dao četiri gola te je unatoč ozljedi dao dobar doprinos u važnoj pobjedi protiv Islanda. U sljedećem kolu Hrvatska će igrati protiv Švicarske koja iz svoje grupe nije uspjela prenijeti niti jedan bod.