Martinović odličan u pobjedi Veszprema, bio je jedan od najboljih strijelaca

xFotostandx xNiewelerx via Guliver

Dobra utakmica za jednog od najboljih hrvatskih rukometaša.

Kapetan hrvatske muške rukometne reprezentacije Ivan Martinović postigao je pet golova za Veszprem u 35-33 domaćoj pobjedi protiv Kielcea u susretu 4. kola skupine A Lige prvaka.

Luka Cindrić se nije upisao u strijelce u mađarskom sastavu kojega su do treće pobjede vodili Nedim Remili s devet i Hugo Descat s osam golova, dok je Kielce ostao na jednoj pobjedi usprkos osam pogodaka Piotra Jarosiewicza.