Magdeburg u posljednjoj sekundi slomio Barcelonu i osigurao njemačko finale u Kölnu

Final Four Lige prvaka dobio je i drugog finalista. Nakon pobjede Füchsea u prvom polufinalu protiv Nantesa red je došao na Barcelonu i Magdeburg koji su u susretu punom preokreta odlučili drugog finalista. U Kölnu je Barcelona krenula u pohod na obranu naslova, a taj san im je ugašen u posljednjoj sekundi susreta. Prvaci iz sezone 2022./2023. porazili su ih s 31:30.

U prvom dijelu se činilo kako će Barcelona odjuriti do pobjede, no od vodstva 16:12 ušli su loš niz te je do kraja poluvremena Magdeburg poravnao na 18:18. U drugom poluvremenu su Nijemci u tri navrata vodili (25:24, 26:25, 27:26), ali Barcelona je serijom 3:0 nakon posljednjeg zaostatka ponovno preuzela kontrolu susreta.

Međutim, tu prednost nisu mogli sačuvati, a razlog za to je bila velika nervoza u njihovim redovima. 95 sekundi prije kraja pocrvenio je Jonathan Carlsbogard da bi 12 sekundi kasnije ista sudbina zatekla i Hampusa Wannea. Pomoglo je to Magdeburgu da nešto više od minute prije kraja dođe do poravnanja golom Tima Hornkea iz sedmerca.

Isti igrač zabio je u posljednjoj sekundi za pobjedu Magdeburga i plasman u finale gdje ih čeka Füchse. Bit će to dvoboj koji je obilježio proteklu sezonu Bundeslige koja je pripala Füchseu.

Osim Hornkea koji je zabio sedam golova, ključan u pobjedi bio je Omar Ingi Magnusson s 11 pogodaka. Kod Barcelone je najviše zabio Dika Mem (8), a pridružili su mu se njegovi sunardonjaci Timothey N’Guessan i Melvyn Richardson s pet, odnosno četiri gola.