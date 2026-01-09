Legendarni Metličić uoči EP-a za SK o dobrim stranama, ali i potencijalnim problemima Hrvatske

Podijeli :

Petar Metličić, nekada sjajni desni vanjski te jedan od najvećih hrvatskih rukometaša svih vremena, za Sport Klub se osvrnuo na igru Hrvatske uoči početka Europskog prvenstva.

Povod razgovoru bio je prijateljski ogled s Njemačkom u zagrebačkoj Areni, u kojem je Hrvatska poražena 29:32 pred gotovo 15 tisuća gledatelja, u dvoboju svjetskih i olimpijskih doprvaka. Iako rezultat nije bio u prvom planu, susret je ponudio niz odgovora i otvorio važne teme uoči smotre najboljih europskih reprezentacija.

Podsjetimo, Hrvatsku već 15. siječnja očekuje početak Europskog prvenstva u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj, gdje će igrati u skupini E u Malmöu protiv Gruzije, Nizozemske i domaćina Švedske. Metličić, koji je s Hrvatskom bio svjetski i olimpijski pobjednik, prvo se osvrnuo na pripremnu utakmicu.

Kako vam se činila Hrvatska u toj prvoj pripremnoj utakmici u kojoj je poražena od Njemačke. Može li se, unatoč porazu, izvući nešto pozitivno?

“Mislim da je to bila klasična pripremna utakmica. Naravno, kad igraš kod kuće pred tolikom brojem gledatelja, uvijek želiš pobijediti, ali mislim da rezultat ipak nije bio u prvom planu. Možeš biti nezadovoljan, pogotovo jer smo primili dosta golova, ali to je bila pripremna utakmica. U takvim susretima dosta se toga i skriva, tako da vjerujem da to nije pravi pokazatelj naše reprezentacije. Ukratko, mislim da je ova reprezentacija jako dobra, a s druge strane srebrna medalja s posljednjeg Svjetskog prvenstva je mali teret te ujedno i obveza za ovu generaciju. Naravno, svi koji smo u rukometu želimo da se taj niz nastavi. Neće biti jednostavno, ali ja vjerujem da ova ekipa i dalje ima snage.“

Kakvo nas Europsko prvenstvo očekuje? Mnogi kažu kako je oduvijek bilo teže osvojiti europsko nego svjetsko zlato?

“Ovo prvenstvo će biti dosta izjednačeno. Danci, koji dominiraju posljednjih godina, možda su za nijansu ispred ostalih, ali sve drugo bit će jako otvoreno. Mnogi kažu, i to je istina, da je Europsko prvenstvo jače od svjetskog. Mi smo na prošlom Svjetskom prvenstvu igrali finale, ali Europsko je puno teže osvojiti.

To ste i vi osjetili na vlastitoj koži tijekom igračke karijere jer usprkos sjajnoj generaciji niste uspjeli uzeti europsko zlato?

“Da, imali smo uvijek problema. Moja generacija je osvojila srebro, igrali smo finale u Norveškoj 2008. protiv Danske, ali ostala prvenstva bila su jako teška i bolna za nas. Puno je to zahtjevnih utakmica, nema tu slabih protivnika… Na Europskom prvenstvu nema kalkuliranja, nema opuštanja kao što se nekad može na Svjetskom prvenstvu. Zato je sve jako naporno, ali i zanimljivo. Posebno mi se čini da je sada u ovom trenutku sve još izjednačenije. Francuzi su i dalje dobri, ali nisu više dominantni kao nekad. Šveđani su kao domaćini vrlo zanimljiva momčad, ali ima puno reprezentacija koje traže svoju šansu. Svaka utakmica je izuzetno važna. U prvom krugu su četiri ekipe, samo dvije prolaze dalje, nemaš pravo na kiks. Morat ćemo biti spremni od prve utakmice, maksimalno koncentrirani, jer će se svaki kiks skupo plaćati.“

Kako vam se sviđa igra Hrvatske pod izbornikom Dagurom Sigurdssonom kojeg se sjećate još iz igračkih dana? Bilo je dosta kritika na početku, ali momčad je došla do finala na SP-u?

“Sigurno je puno toga drugačije od kad je Dagur postao izbornik. Njegov početak bio je težak i to je normalno. Stranac je, donio je drugačiju filozofiju rukometa, drugačiji stil u odnosu na ono na što smo navikli. Mislim da mu je trebalo određeno vrijeme za prilagodbu, ali meni se njegov rad jako sviđa. Na klupi i dok vodi utakmicu djeluje smireno, staloženo i zna što radi. Na kraju krajeva, rezultat s prošlog Svjetskog prvenstva to je i potvrdio. Igrači su napredovali, pogotovo mladi koji su ranije bili u sjeni. Otišli su u dobre klubove i igraju ozbiljan rukomet. Ima tu dosta kvalitetnih igrača koji su pokazali da pripadaju samom vrhu svjetskog rukometa. Prije svega Martinović, zatim vratari Kuzmanović i Mandić. Obojica su mladi, brane u Njemačkoj i imaju tek 22, 23 godine. Znamo da vratari obično sazrijevaju kasnije, ali oni su već sada dosta stabilni.“

Koliko je važna uloga vratara za domet ove reprezentacije?

“Mislim da je to izuzetno važno. Osobno poznajem Kuzmanovića još iz juniorskih dana. Pratio sam ga i znam koliko je ozbiljan, motiviran i profesionalan. Pretpostavljam da je i Mandić takav. Velika je stvar što su obojica već u Bundesligi, a svi znamo što Bundesliga znači jer to je ipak najjača liga na svijetu. Brane u ozbiljnim klubovima i to im daje dodatnu sigurnost. Materijala ima, iako postoje i određeni problemi. Nažalost, nema Šipića. Možda je pitanje i srednjeg vanjskog jer je Luka Cindrić tu praktički sam. Nadam se da će biti zdrav. Lučin se također vraća iz ozljede i na toj pripremanoj utakmici protiv Njemačke je bio dosta dobar.

Napadački imamo puno talenta, ali po meni je ključno da obrana i vratari budu na razini. Od toga sve kreće. Ako to bude funkcioniralo, imamo se pravo nadati velikom uspjehu, možda čak i borbi za medalju.“

Očekivanja su uvijek velika i često se kod nas zna reći ako se kući vratiš bez medalje da nisi napravio rezultat?

“Mi smo Hrvati često prekritični. Uvijek tražimo medalju i da budemo najbolji, ali treba biti svjestan da su i drugi jako kvalitetni. Po meni je važno zadržati kontinuitet dobrih igara, da ekipa bude konkurentna, da se može potući sa svakim i da odigra dobar turnir.

Rezultat će onda doći. Ako se dogodi da ove godine ne bude medalje, mislim da to ne treba gledati crno. Ova ekipa je, uz nekoliko veterana, relativno mlada i ne treba se bojati za budućnost. Medalje će sigurno doći. Mi smo imali prvenstva na kojima smo završavali četvrti ili peti, pa se ništa dramatično nije dogodilo. Najvažnije je da igrači napreduju i da iz godine u godinu budu sve bolji.“