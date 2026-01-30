Karabatić najavio okršaj Hrvatske s Njemačkom: ‘Jedino što znam…’

Podijeli :

Hrvatska rukometna reprezentacija danas od 17:45 sati protiv Njemačke traži plasman u finale Europskog prvenstva.

Uoči susreta momčad je prošla kroz neugodnu noć bez sna te četverosatno putovanje autobusom do Silkeborga, gdje je iznenada preseljena umjesto u ranije najavljeni Herning. Do promjene smještaja došlo je tijekom noći, bez jasnog obrazloženja.

Utakmicu je najavio i legendarni Nikola Karabatić

“Bit će sjajna utakmica, ne znam kako će proći, jedino što znam je da će Hrvatska doći s puno energije, borit će se na terenu, kao lani na SP-u. Njemačka je sjajno odigrala protiv Francuske, mislio sam da ćemo mi dobiti.

Naravno da Hrvatska može do finala, imaju puno kvalitete, dobre golmane, bit će jako otvoreno, puno otvorenije nego drugo polufinale Danske i Islanda”, rekao je Karabatić za Novu TV.