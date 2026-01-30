Sigurdsson ‘zagrmio, EHF poslušao’! Evo što će se promijeniti zbog reakcije hrvatskog izbornika

Podijeli :

Promjene na rukometnim prvenstvima! Nakon brojnih kritika zbog pretrpanog rasporeda na aktualnom Europskom prvenstvu, Europska rukometna federacija (EHF) službeno je reagirala i najavila konkretne promjene koje će se primjenjivati već od sljedećih natjecanja.

U priopćenju izdanom iz Herninga 30. siječnja, EHF priznaje da je aktualni raspored u Danskoj izazvao prevelik fizički i psihički napor za igrače, ali ističe da su termini definirani unaprijed u suradnji s organizatorima.

Najavljene promjene uključuju:

EHF EURO za žene 2026. (Poljska, Rumunjska, Češka, Slovačka i Turska) — osigurat će se odvojeni dani za putovanja i odmor.

EHF EURO za muškarce 2028. (Španjolska, Portugal i Švicarska) — više neće biti uzastopnih dana s utakmicama, a odmor i putovanja bit će jasno razdvojeni.

EHF EURO za žene 2028. (Norveška, Danska i Švedska) te svi turniri od 2030. nadalje — uvodi se faza četvrtfinala koja će omogućiti više vremena za oporavak između utakmica, bez povećanja ukupnog broja susreta (maksimalno 9).

EHF ističe kako želi postići bolju ravnotežu između sportskih potreba, putovanja i medijskih zahtjeva, nakon brojnih negativnih reakcija, uključujući i onu hrvatskog izbornika Dagura Sigurdssona, koji je javno kritizirao nepravedan raspored, posebno za reprezentacije koje su igrale u Malmöu.

“Ovo je prvi korak prema pravednijem i zdravijem rasporedu za sve sudionike, a razgovori s budućim organizatorima već su u tijeku,” poručuju iz EHF-a.

Tako je EHF pokazao da ipak ima sluha za sportaše, ali i da je definitivno relevantno ono što jedan hrvatski izbornik kaže kao kritiku…