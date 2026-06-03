Baturina o Modriću: ‘Zbog ovoga je nepresušan izvor inspiracije’

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xxAntexCizmicx via Guliver

Martin Baturina za sobom ima fantastičnu sezonu u Italiji, a pred njime su sada izazovi u reprezentativnom dresu. Prije nego što se uputi na Svjetsko prvenstvo, u opširnom intervju progovorio je o igranju s Modrićem i očekivanjama u dresu Vatrenih

Iza Baturine je povijesna sezona s Comom pod vodstvom Cesca Fàbregasa, u kojoj su senzacionalno izborili četvrto mjesto i plasman u Ligu prvaka, a prije odlaska na Svjetsko prvenstvo, 23-godišnji veznjak je dao veliki intervju za talijansku La Gazzettu dello Sport.

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“Mislim da svaki profesionalni nogometaš sanja o odlasku na Svjetsko prvenstvo, o tome da može predstavljati svoju zemlju na ovoj pozornici toliko prožetoj poviješću. Teško mi je točno opisati što mi to znači; previše je ponosa, previše uzbuđenja i previše zahvalnosti pomiješano da bi se to dobro objasnilo. Mislim da jednostavno mogu reći da je to ostvarenje sna”, započeo je Baturina, koji se osvrnuo i na protivnike u skupini: “Suočit ćemo se s nekim od najboljih igrača na svijetu, i to je apsolutno fantastično. Mislim da je svaka utakmica na ovoj razini posebna i siguran sam da će svaki protivnik biti sjajan na svoj jedinstven način.”

Hrvatska je kroz povijest pisala čudesne stranice na Mundijalima, od bronce 1998. preko srebra 2018. do bronce u Kataru, a Martina je upravo Rusija najviše obilježila.

“Ne vjerujem da se sjećam točno svog prvog sjećanja na Svjetsko prvenstvo, ali ono koje je imalo najveći utjecaj na mene bilo je 2018. u Rusiji. Za jednu malu zemlju kao što je naša, uspjeti ostvariti nešto tako važno na pozornici ove razine bilo je apsolutno nezaboravno. I također nevjerojatan izvor inspiracije za mladog hrvatskog nogometaša kakav sam tada bio.”

Otkrio je i da mu je Luka Modrić najveći uzor, prije svega zbog načina rada koji ga drži na najvišoj razini svih ovih godina.

“Luka je uzor za svakog hrvatskog igrača. On predstavlja ne samo talent, već i kontinuitet, iskustvo, integritet i eleganciju. I to je uvijek bio, svih ovih godina koliko igra na najvišoj razini. Moći ga vidjeti izbliza, moći učiti od njega, velika je čast i također izvor inspiracije za mene. On je jedan od najvećih nogometaša svih vremena i osjećam se vrlo sretnim što mogu dijeliti teren s njim.”

Baturina na Mundijal dolazi nakon sjajne klupske sezone u Italiji, gdje je bio važan kotačić u igri koja je dovela Como do četvrtog mjesta.

“Igranje u Serie A naučilo me puno o disciplini, koncentraciji i kontinuitetu. To je prvenstvo koje od veznjaka poput mene zahtijeva jako puno, kako na taktičkoj tako i na mentalnoj razini: mislim da mi je ova sezona omogućila da jako narastem kao igrač. Naš je grupni duh ove sezone bio ključan. Atmosfera je bila nevjerojatna cijele godine i vjerujem da je taj duh, u kombinaciji s napornim radom i jedinstvom ciljeva cijelog kluba, ono što je omogućilo tako izvanrednu sezonu”, istaknuo je veznjak, kojeg nakon reprezentativnih uzbuđenja čekaju i nastupi u Ligi prvaka: “

“Svaki igrač sanja o igranju u tom natjecanju, za nas je ovo nevjerojatan rezultat. Igrati u Ligi prvaka znači dosegnuti razinu za koju radiš cijeli život. To je razina koju nikada ne želim uzimati zdravo za gotovo”, zaključio je Baturina.