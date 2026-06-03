U Dinamo je stigao kao hit pojačanje, a sada ide u Rijeku?

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Lukas Kačavenda vratio se u Dinamo nakon jednogodišnje posudbe u LASK-u, no prema svemu sudeći neće se dugo zadržati u Maksimiru.

Dinamov veznjak, koji je svojevremeno na velika vrata stigao iz Lokomotive kao jedno od najvećih HNL pojačanja i projekt kluba, iza sebe ima sezonu u austrijskom LASK-u.

POVEZANO Suparnik Hrvatske na SP-u u očajnoj je formi, ali imaju samo jedan cilj: ‘Tada kreće show’ Oršić će odraditi liječnički i već danas potpisuje za Dinamo?

Tamo je proslavio dvostruku krunu, no Austrijanci su odlučili kako neće otkupiti njegov ugovor, pa se Kačavenda ovog ljeta vraća u Maksimir. Ipak, tamo se očito neće dugo zadržati jer mu Modri traže novu destinaciju za nastavak karijere, a Rijeka se pojavila kao ozbiljan interesent, doznaje Germanijak.

Cijela priča je, navodno, još uvijek u povojima i posao nije pred realizacijom. Glavno je pitanje kako će na ove upite reagirati u Maksimiru. Odnosi između Dinama i Rijeke već su dulje vrijeme prilično hladni i zategnuti; Modri su nedavno čekali godinu dana kako bi besplatno uzeli Stjepana Radeljića, dok su s druge strane prilično jeftino prepustili Branka Pavića Riječanima.

Kada je riječ o odlascima s Maksimira, isti medij piše i kako je na izlaznim vratima stoper Raul Torrente, koji bi mogao pojačati novog prvoligaša Rudeš. Španjolac je u prošloj sezoni odigrao tek nekoliko minuta u posljednjem kolu protiv Lokomotive, nakon što je godinu dana bio van terena zbog teške ozljede koljena.