Kapetan Hrvatske: Kad osjetimo bol idemo još jače. To je Hrvatska

(AP Photo/Darko Bandic) via Guliver Image

Hrvatska je u prvom kolu glavne faze EHF Europskog prvenstva u rukometu svladala Island s 30:29 te je tako zadržala nadu za prolazak u polufinale Eura. Nakon susreta je izjavu dao Ivan Martinović, kapetan koji se ozlijedio u drugom dijelu.

“Odigrali smo kako smo se dogovorili. Znali smo da će biti velika borba s Islandom. Zasluženo smo pobijedili, svi smo se bacali na glavu i ovako moramo nastaviti.”

O svojoj i Slavićevoj ozljedi.

“Nema odustajanja. Samo tako možemo. Kad osjetimo bol onda idemo još jače. To je Hrvatska. Danas smo pokazali tko smo.”

Novinarka RTL-a Martinovića nije pitala je li može nastaviti s prvenstvom. Ali s obzirom na to da je kapetan bio dobro raspoložen, očekuje se da bi mogao biti spreman. On je u ovoj utakmici dao četiri gola te je jedan od ključnih u igri Hrvatske.

U sljedećem kolu igraju protiv Švicarske u nedjelju od 20 sati i 30 minuta.