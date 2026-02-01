Islandski izbornik: Normalno je da sam frustriran i ljutit

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu pobijedila Island sa 34:33.

Hrvatsku je do pobjede predvodio Tin Lučin s devet golova, Veron Načinović je zabio šest, a Ivan Martinović pet golova. Matej Mandić je na koncu imao osam obrana. Kod Islanda najefikasniji je bio Ingi Omar Magnusson sa 12 golova, pri čemu 10 iz sedmeraca. Gisli Kristjansson je dodao šest golova.

Islandski izbornik Snorri Steinn Gudjonsson otkrio je razmišljanja nakon poraza za treće mjesto.

“Normalno je da sam frustriran i ljutit. Igrali smo za medalju i ostali bez nje, tu nema puno filozofije”, rekao je Gudjonsson nakon susreta pa dodao:

POVEZANO Sjajni Dagur Sigurdsson: Znam da su Hrvati ludi za medaljama, ponosan sam! Poznat je točan termin dočeka za brončane rukometaše, evo tko će pjevati

“Cijelu utakmicu smo lovili Hrvatsku. Riječ je o momčadi koja je možda i najbolja na svijetu u kontroli ritma igre i zato smo pokušavali razbiti njihov stil, izbaciti ih iz ravnoteže. U jednom trenutku to je i funkcioniralo.”

Dosta su prilika propustili…

“Kad se sada okrenemo unatrag, lako je nabrojati deset izrazitih prilika koje smo promašili. U ovakvoj utakmici to je strašno skupo.”

Zašto Island ima toliko problema protiv Hrvatske?

“Pa jednostavno su jako dobri. Prošle godine bili su drugi na Svjetskom prvenstvu, sada treći na Euru. To vjerojatno sve objašnjava. Dvaput smo od njih izgubili s jednim pogotkom razlike. Nismo daleko, ali nismo ni ispred.”

Nije izbornik zadovoljan nekim segmentima igre.

“Imali smo situacije koje smo planirali zatvoriti, a nismo to napravili kako treba. To je loše, ali takve se stvari događaju. Dečki su dali maksimum i od njih stvarno ne mogu tražiti više.”

Komentirao je i kako sada gleda na cijeli turnir.

“U ovom trenutku sam još uvijek bijesan. Očekivali smo više, to je jasno. S druge strane, ovo jest korak naprijed. Momčad je prošla kroz puno problema na ovom prvenstvu i pokazala veliki karakter. Ali to ne briše činjenicu da je razočaranje ogromno.”