Poznat je točan termin dočeka za brončane rukometaše, evo tko će pjevati

xMarioxM.xKobergx via Guliver

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu pobijedila Island sa 34:33 (17:14).

Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca (2026, 2016, 2012, 1994), uz tri srebra (2020, 2010, 2008). Ujedno bila je to čak 16. medalja hrvatskih rukometaša s velikih natjecanja, pri čemu druga u nizu nakon lanjskog srebra sa svjetskog prvenstva. Island je ostao na jednoj bronci s EP-a 2010.

Sada je poznat i točan termin dočeka za hrvatske rukometaše. Planiran je za 15 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

“Čestitamo hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji osvajanje brončane medalje na Europskom prvenstvu! Nakon prošlogodišnjeg srebra na Svjetskom prvenstvu, hrvatski reprezentativci opet su u rukometnom vrhu! Bravo!

Hrvatski rukometni savez i Grad Zagreb pozivaju Vas da naše brončane reprezentativce dočekamo zajedno sutra u 16 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže”, priopćio je Grad Zagreb.

O mogućem programu i detaljima zasad nema konkretnih informacija.