Islanđanin o okršaju s Hrvatskom: ‘Završit ćemo posao, nosimo tu broncu kući’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Islandski rukometaš Ymir Orn Gislason najavio je okršaj s Hrvatskom za broncu.

Island je u polufinalu Europskog prvenstva poražen od Danske 28:31, dok je Hrvatska istim rezultatom poražena od Njemačke u drugom polufinalu. Utakmica za broncu igra se sutra od 15.15 sati.

Gislason je prvo otkrio razmišljanja o srazu s Danskom.

POVEZANO Izbornik Islanda: Čeka nas ogromna utakmica s Hrvatskom Hrvatska protiv Islanda ide u borbu za broncu: Danska na Gidselov pogon izborila finale Eura

“Petnaest minuta prije kraja zabili su dva gola zaredom, a onda su uslijedili promašeni sedmerci, isključenja na dvije minute i slično. Unatoč ovom užasno frustrirajućem porazu, ponosan sam na momčad. Svi su ostavili srce na terenu.”

Za njega je ovo bila prva polufinalna utakmica na jednom velikom natjecanju s reprezentacijom.

“Zbog ovakvih se stvari bavimo ovim sportom. Sjajno je ovo doživjeti. To je privilegija, pogotovo kad to radite sa svojim najboljim prijateljima, u koje imate bezrezervno povjerenje i s kojima želite nešto osvojiti”, kazao je i najavio dvoboj s Hrvatskom:

“Završit ćemo posao u nedjelju. Želimo tu broncu. U svaku utakmicu ulazimo da bismo pobijedili. Sada se moramo oporaviti, a onda nosimo broncu kući.”