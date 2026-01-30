Izbornik Islanda: Čeka nas ogromna utakmica s Hrvatskom

“Izgubili smo od najbolje momčadi na svijetu. Poraz boli, ali dali smo svoj maksimum i od svojih igrača danas nisam mogao tražiti više. Protiv Danske je iznimno teško igrati. Borili smo se dobro, no neki detalji nisu bili na našoj strani. Ponosan sam na svoje momke, bili su sjajni i ostavili su srce na terenu tijekom cijelog turnira.”

Hrvatska protiv Islanda ide u borbu za broncu: Danska na Gidselov pogon izborila finale Eura Evo kada Hrvatska igra za broncu na Europskom prvenstvu

“Poraz nas boli, ali okrećemo se dalje. Pred nama je velika utakmica protiv Hrvatske. Igramo za medalju i bit ćemo spremni.”

Podsjetimo, Hrvatska je u njihovom prvom međusobnom susretu na ovom prvenstvu slavila tijesnom pobjedom 30:29.