Izbornik Islanda: Čeka nas ogromna utakmica s Hrvatskom

Danska je svladala Island rezultatom 31:28 i time osigurala mjesto u finalu Europskog prvenstva u rukometu. Aktualni svjetski prvaci, koji su titulu osvajali četiri puta zaredom, u nedjelju od 18 sati protiv Njemačke pokušat će doći do svog prvog europskog zlata nakon 2012. godine. Island će se ranije istog dana, s početkom u 15:15, boriti za brončanu medalju protiv Hrvatske. Nakon poraza od Danske oglasio se i islandski izbornik Snorri Steinn Gudjonsson.
“Izgubili smo od najbolje momčadi na svijetu. Poraz boli, ali dali smo svoj maksimum i od svojih igrača danas nisam mogao tražiti više. Protiv Danske je iznimno teško igrati. Borili smo se dobro, no neki detalji nisu bili na našoj strani. Ponosan sam na svoje momke, bili su sjajni i ostavili su srce na terenu tijekom cijelog turnira.”
“Poraz nas boli, ali okrećemo se dalje. Pred nama je velika utakmica protiv Hrvatske. Igramo za medalju i bit ćemo spremni.”
Podsjetimo, Hrvatska je u njihovom prvom međusobnom susretu na ovom prvenstvu slavila tijesnom pobjedom 30:29.
