Hrvatska protiv Islanda ide u borbu za broncu: Danska na Gidselov pogon izborila finale Eura

U drugom polufinalu EHF Europskog prvenstva u rukometu sreli su se domaćin Danska i Island. Veliki favoriti bili su Danci, a to su uspjeli opravdati tijesnom pobjedom od 31:28.

Odlično je Island otvorio utakmicu te su poveli sa 6:3. Međutim, nakon toga se Danska probudila i ubrzo je uspjela povesti 9:8. Mijenjala se nakon toga prednost, a nakon prvih 30 minuta Danska je vodila s 14:13.

U drugom dijelu Danci nisu imali toliko oscilacija pa je Island imao problema s držanjem priključka. Aktualni olimpijski i svjetski prvaci došli su više puta do velike prednosti od +4. Island se par puta primaknuo, ali do potpunog egala nisu mogli doći i Danska je s 31:28 izborila finale Europskog prvenstva gdje će igrati s Njemačkom.

Dansku je do pobjede vodio najbolji igrač svijeta Mathias Gidsel koji je susret zaključio sa sedam pogodaka, a zanimljivo je da nije imao nijedan promašaj na susretu.

Island je ovim porazom ponovno propustio izboriti finale Europskog prvenstva. Tako će se u nedjelju protiv Hrvatske boriti za svoju treću medalju u povijesti, a drugu na Euru. Islanđani su dosad osvojili srebro na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine te su bili treći na Euru 2010. godine u Austriji.

Susret za treće mjesto je na rasporedu u nedjelju od 15 sati i 15 minuta, a finale između Njemačke i Danske odigrat će se od 18 sati. Obje utakmice igrat će se u danskom Herningu.