Hrvatski kapetan zaludio rukometni svijet, kreće utrka za Martinovićem

Podijeli :

Damir Krajac/CROPIX via Guliver

Hrvatski reprezentativac bio je ključni igrač na putu do finala Svjetskog prvenstva, gdje je s 41 pogotkom i 24 asistencije u nacionalnom dresu pomogao Hrvatskoj do srebrne medalje.

Njegove izvanredne izvedbe donijele su mu i posebnu čast – preuzeo je kapetansku traku od Domagoja Duvnjaka.

Sjajne igre nisu prošle nezapaženo, pa se Martinović našao na meti europskih rukometnih velikana. Najprije su se pojavile glasine o interesu Veszprema, a sada je poznato da ga prate još dva velika kluba

“Flensburg i Szeged. No, svjesni su da neće lako doći do njega, budući da u Rhein-Neckar Löwenu ima važnu ulogu i trenutno je najbolji strijelac kluba. Njegov ugovor traje do 2026. godine, pa će potencijalni transfer ovisiti o pregovorima ili isteku suradnje”, prenosi Bild.

Dosad je Martinović nastupao za Handballclub Fivers Margareten u Austriji te njemačke klubove Gummersbach, Hannover i Melsungen, a sada bi mogao napraviti još jedan veliki korak u karijeri.