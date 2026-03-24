Hrvatska u srijedu saznaje svoje protivnike u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo

Europska rukometna federacija (EHF) objavila je pojedinosti oko ždrijeba kvalifikacijskih skupina za EHF EURO 2028. godine kojem će domaćin biti Španjolska, Portugal i Švicarska.

Ždrijeb će se održati u srijedu 26. ožujka u 19.00 sati u Lisabonu. Uz tri domaćina europskog prvenstva, izravni prolazak na natjecanje ima samo još europski prvak Danska. Preostalih 20 mjesta popunit će se kroz kvalifikacije, piše HRS.

Hrvatska je prema očekivanju u prvoj jakosnoj skupini zajedno s Francuskom, Njemačkom, Mađarskom, Islandom, Norveškom, Slovenijom i Švedskom. U ždrijebu sudjeluju 32 reprezentacije, a bit će razvrstane u osam skupina po četiri selekcije. Po dvije najbolje, plus četiri najbolje trećeplasirane izborit će pravo nastupa na europskoj smotri.

Evo svih jakosnih skupina:

Pot 1: Hrvatska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Island, Norveška, Slovenija, Švedska

Pot 2: Austrija, Češka, Farski Otoci, Italija, Sjeverna Makedonija, Nizozemska, Poljska, Srbija

Pot 3: Belgija, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Grčka, Litva, Crna Gora, Rumunjska, Ukrajina

Pot 4: Estonija, Finska, Izrael, Kosovo, Latvija, Luksemburg, Slovačka, Turska

Ove godine odigrat će se dva kola. Prvo je na rasporedu 4. ili 5. studenog, a drugo 7. i 8. studenog 2026. godine. Nastavak je u ožujku, odnosno svibnju 2027. godine. EHF EURO 2028. godine održava se od 13. do 30. siječnja 2028. godine.