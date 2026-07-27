Vori otišao iz Sesveta, klupu preuzeo bivši trener Zagreba

Rukomet 27. srp 202617:54 0 komentara
Goran Mehkek / CROPIX via Guliver Images

Nakon sporazumnog rastanka s Igorom Vorijem u Sesvetama, trenersku klupu preuzeo je Andrija Nikolić, bivši trener Zagreba, Gorice i Dugog Sela.

“Veselim se novim izazovima u Sesvetama, klubu koji proteklih sezona pokazuje konstantan rast i odlične rezultate. Cilj nam je u prvenstvu biti uz bok Zagrebu i Nexeu, plasirati se na Final 4 kupa, a u Europskoj ligi napraviti novi iskorak i plasirati se što dalje u natjecanju.

Naravno, poseban naglasak i dalje stavljamo na razvoj mladih igrača, po čemu su Sesvete prepoznatljive. Svjesni smo kako to neće biti jednostavno, ali uz kvalitetu koju posjedujemo, angažman i zajedništvo, vjerujem u uspjeh”, rekao je Nikolić.

Momčad se još preslaguje, odlazak Zlatka Raužana igrački je najveći udarac, pivot je potpisao nedavno sa Zagrebom.

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