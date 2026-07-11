Hrvatska juniorska reprezentacija golom u posljednjoj sekundi izborila sljedeću fazu Eura

Podijeli :

Foto: Hrvatski rukometni savez

U trećem kolu grupne faze Europskog prvenstva u rukometu za reprezentacije do 20 godina Hrvatska je s 33:32 bila bolja od Norveške i tako osigurala plasman u sljedeću fazu.

Obje ekipe su u ovaj susret ušle s jednom pobjedom i jednim porazom. Slavlje su upisale protiv Sjeverne Makedonije dok su poražene bile od Danske. Zbog bolje gol-razlike, u ovom susretu je remi odgovarao Norvežanima koji su i bolje otvorili utakmicu.

Više puta su u prvom dijelu vodili s +3, a krajem poluvremena imali su i 14:10. Ipak, nakon prvih 30 minuta Hrvatska je vodila sa 16:15. U drugom dijelu Hrvatska je bila ta reprezentacija koja je vodila većinu vremena.

Izabranici Denisa Špoljarića pobjegli su Norvežanima na 25:21, a taj razmak od +4 držali su do 30:26. Skandinavska momčad tada je počela grickati tu prednost, a potpuni povratak stigao je golom za 32:32 98 sekundi prije kraja. U tom trenutku Norveška je prolazila u sljedeću fazu natjecanja zbog bolje gol-razlike.

Međutim, u posljednjoj sekundi Loris Hromin zabio je svoj 10. gol na utakmici za konačnih 33:32 i prolazak Hrvatske u sljedeću fazu turnira. U toj fazi igrat će 12 ekipa, a njih osam izborit će četvrtfinale.