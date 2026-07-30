Newcastle mijenja trenera nakon pet godina, dolazi zamjena iz Njemačke

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Eddie Howe više neće biti trener Newcastlea.

Nakon pet uspješnih godina, Howe je odlučio napustiti kormilo Svraka, iako je inicijalno dogovorio nastavak suradnje s crno-bijelima.

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Međutim, predomislio se u posljednji trenutak i odlučio napraviti pauzu od trenerskih obveza. Howe je osvojio Carabao Cup 2025. godine i to je bio prvi trofej za Newcastle nakon 70 godina.

Newcastle je brzo reagirao i na klupu će najvjerojatnije sjesti njemački stručnjak Matthias Jaissle, aktualni strateg Al Ahlija iz Saudijske Arabije.

Jaissle je svoj sadašnji tim vodio do dva pehara azijske Lige prvaka, a prije toga je bio strateg austrijskog Salzburga, s kojim je osvojio dvije titule prvaka i dva pehara namijenjena pobjedniku Kupa.

Većinski vlasnik Newcastlea, kao i Al Ahlija, je saudijski investicijski fond (PIF), tako da će i to sigurno olakšati dogovor.