Danski novinar pohvalio Hrvatsku: Ovo želimo vidjeti od rukometne nacije

xxDamirxKrajacx via Guliver

Hrvatska je u prvom kolu glavne faze EHF Europskog prvenstva u rukometu svladala Island s 30:29 te je tako zadržala nadu za prolazak u polufinale Eura.

Utakmicu je prokomentirao i Rasmus Boysen, ugledni danski rukometni analitičar i nekadašnji igrač. “Ovo je Hrvatska koju volimo vidjeti. Strast i posvećenost. Agresivnost i pokretljivost u obrani. Maksimalna snaga u napadu. Kuzmanović! Navijači. Rukometna nacija, Hrvatska”, napisao je.

Podsjetimo, Boysen je uoči Europskog prvenstva privukao veliku pozornost svojom prognozom. Tada je izjavio kako očekuje da će Hrvatska biti najveće razočaranje turnira, a nedavno je dodatno objasnio na što je mislio:

„Kada sam rekao da će Hrvatska biti najveće razočaranje, nisam mislio da će ispasti već u skupini. Smatram da bi za aktualne svjetske viceprvake bio ozbiljan neuspjeh ako ne izbore plasman u polufinale Europskog prvenstva. I dalje vjerujem da Hrvatska neće doći do polufinala.“