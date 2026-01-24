Francuzi razbili Portugalce: Rekordna golijada u Herningu!

Podijeli :

Eibner-Pressefoto MarcelxvonxFehrn via Guliver

Francuzi su nakon poraza od Danske slavili protiv Portugala 46:38.

Time su došli do četvrtog boda, koliko imaju i Nijemci uoči večerašnjeg ogleda s Norveškom.

Apsolutno sve je bilo riješeno već u prvom poluvremenu kada je na semaforu stajalo 28:15 za ekipu koju vodi Guillaume Gille.

Dika Mem predvodio je Francuze s osam pogodaka, dok su kod Portugalaca četvorica imali po pet pogodaka: Iturizza, Rocha, Frade i Branquinho.

Bila je to i najbogatija utakmica u povijesti na velikim natjecanjima, prijašnji rekord je iznosio 81 gol, a postavljen je u prvoj fazi istog natjecanja, u dvoboju reprezentacija Slovenije i Crne Gore, u kojoj su Slovenci pobijedili s 41-40.

Francuzi igraju još sa Španjolskom i Njemačkom, Portugalci također sa Španjolcima te Norvežanima.