Duvnjak ostaje u Kielu još godinu dana: ‘Nisam gotov. Ostajem, makar na štakama’

Ponajbolji hrvatski rukometaš svih vremena Domagoj Duvnjak produžio je ugovor s Kielom na još jednu godinu, do ljeta 2027.

Vijest je Kiel objavio nakon pobjede nad Erlangenom (28:25) u petak u 19. kolu njemačke Bundeslige.

“Još nisam gotov”, poručio je Domagoj Duvnjak navijačima Kiela u obraćanju, noseći dres s brojem 2027 na leđima.

“Ostajem još godinu dana, makar bio na štakama.”

“Početkom sezone rekao sam si da ako um i tijelo izdrže, volio bih ostati. Filip (op.a. Jicha, trener) se brine da se ne forsiram previše. Fizički sam spreman i uzbuđen što ću nastaviti igrati rukomet s mojim suigračima. Obožavam Kiel i naše navijače, a volim i ovu momčad i naš karakter i duh. Želim pomoći momčadi još se više zbližiti i ostvariti ciljeve. Mislim da sam ovdje još uvijek potreban”, rekao je bivši kapetan hrvatske reprezentacije, dodavši kako je i njegova obitelj igrala ulogu u ostanku još jednu sezonu.

Viktor Szilagyi, direktor Kiela, također je sretan što Duvnjak ostaje.

“Dule je izvanredna osoba i sportaš. On je naš vođa, gazda ove mlade momčadi. Svojom empatijom i strašću za Kiel, utjelovljuje sve vrijednosti koje su nam važne. On je istinski kapetan, najduži kapetan u povijesti Kiela!”

Duvnjak, koji je reprezentativnu karijeru zaključio u siječnju ove godine, u Kielu igra od 2014., a s tim je slavnim klubom osvojio Ligu prvaka 2020., četiri prvenstva Njemačke, četiri Kupa Njemačke i još šest Superkupova, uz EHF Kup 2019. Za Kiel je postigao 1611 golova u 558 utakmica.

