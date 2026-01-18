Duvnjak nakon mučenja s Gruzijom: ‘Nije bilo lako za gledati…’

Podijeli :

PETR STOJANOVSKI via Guliver

Teže od očekivanog hrvatski rukometaši su svladali Gruziju...

Hrvatskoj reprezentaciji je bilo potrebno gotovo 20 minuta i zaostatak od čak šest pogodaka da bi na kraju slavili 32:29 i uspješno preživjeli prvu prepreku na turniru. Da nije bilo lako, potvrđuju i riječi bivšeg kapetana reprezentacije, Domagoja Duvnjaka.

“Nije bilo lako za gledati, ali čestitke dečkima što su izvukli utakmicu na kraju, dva boda se pišu. Sutra je novi dan, pogledati što je bilo dobro, što loše. Treba dobro analizirati utakmicu i pripremiti se za bitnu utakmicu protiv Nizozemske”, rekao je Duvnjak za RTL.

Sigurdssonovi izabranici se pripremaju za dvoboj protiv Nizozemske koji je na rasporedu u ponedjeljak u 18 sati.