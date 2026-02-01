Duvnjak: Hvala im na ovom stresu

Podijeli :

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu pobijedila Island sa 34:33.

Hrvatsku je do pobjede predvodio Tin Lučin s devet golova, Veron Načinović je zabio šest, a Ivan Martinović pet golova. Matej Mandić je na koncu imao osam obrana. Kod Islanda najefikasnij ije bio Ingi Omar Magnusson sa 12 golova, pri čemu 10 iz sedmeraca. Gisli Kristjansson je dodao šest golova.

Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca (2026, 2016, 2012, 1994), uz tri srebra (2020, 2010, 2008).

Domagoj Duvnjak također je oduševljen broncom, a reprezentaciju je pratio na licu mjesta.

“Meni nije bitno koliko medalja znači, to je bitno igračima, ja im čestitam od srca. Imali su viroze, temperature, baš su ih razvalili, jedan razlike, ha-ha. Hvala im na ovom stresu. Dobivaš utakmicu i medalju, ideš kući pjevajući, ne može bolje.”