Dobre vijesti iz Švedske – Martinović je u sastavu reprezentacije za Švicarsku

Jozo Cabraja / kolektiff

Dobre vijesti stižu iz Švedske. Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Martinović bit će u sastavu za utakmicu sa Švicarskom.

Kako doznaje RTL, koji je na licu mjesta u Malmöu, Ivan Martinović bit će u sastavu u drugoj utakmici grupne faze drugog kruga protiv Švicarske (20:30).

Martinović se ozlijedio prije dva dana protiv Islanda i u reprezentaciji su dugo razmišljali što s njim. RTL doznaje kako je Martinović očito sam rekao da može i tako će ipak biti na raspolaganju izborniku Daguru Sigurdssonu. Za koliku minutažu, tek ćemo vidjeti.

Situacija oko Martinovićeve ozljede dosta je zamršena jer su pristizale različite informacije protekla dva dana. Od toga da u stopalu nije ništa puklo do toga da je riječ ipak o ozbiljnoj ozljedi. Puno će toga biti jasnije kad utakmica krene te kad i ako Martinović dobije priliku zaigrati.