David Mandić oštro napao EHF: Mrtvi smo, kakva je ovo organizacija, suludo?!

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Igra se polufinale, a jedan ili dva sudionika putuju autobusom četiri sata. Kako se uopće regenerirati u takvim okolnostima? Tko će snositi posljedice eventualnih ozljeda? Nitko. No kako god bilo, borit ćemo se, dat ćemo sve od sebe i pokušati doći do novih pobjeda – rekao je Mandić.

Bila je to još jedna utakmica na naš naših. Dramatično, teško, ali ova je momčad dokazala da je ipak posebna.

“Uf, kakva utakmica. Ušli smo loše, vratari nisu imali obrana, mi smo bili slabi u obrani. Njihova igra sedam na šest potpuno nas je usporila i nismo znali kako reagirati. Bilo je gusto, ali trener nam je rekao da ostanemo zajedno, da vjerujemo u sebe i da ćemo dobiti. Tako je i bilo” – pobijedili smo i idemo prema finalu.

Dosad se nismo opterećivali protivnicima. Dižemo se iz utakmice u utakmicu i dajemo sve od sebe. Istina je da smo iscrpljeni – jučer smo igrali, danas opet, a sutra putujemo četiri sata u Herning. Organizacija je u najmanju ruku neobična, o tome bi se trebalo razmisliti.

Igra se polufinale, a jedan ili dva sudionika putuju autobusom četiri sata. Kako se uopće regenerirati u takvim okolnostima? Tko će snositi posljedice eventualnih ozljeda? Nitko. No kako god bilo, borit ćemo se, dat ćemo sve od sebe i pokušati doći do novih pobjeda – rekao je Mandić.