Danci preživjeli Francuze i ostali u igri za polufinale

Eibner-Pressefoto MarcelxvonxFehrn via Guliver

Danska je u spektakularnoj utakmici, nakon vrhunskih 60 minuta, svladala Francusku 32:29.

Danci su se pribrali nakon poraza od Portugala, dok su Francuzi upisali prvi poraz na Europskom prvenstvu.

Utakmica je cijelo vrijeme bila potpuno izjednačena. Nitko se nije uspijevao značajnije odvojiti, igralo se pogodak za pogodak, a odluka je pala u samoj završnici. Tri minute prije kraja Danska, ponajprije zahvaljujući čudesnom vrataru Emilu Nielsenu, odlazi na 29:27.

Descat potom smanjuje sa sedam metara, Mathias Gidsel vraća Dance na +2, da bi Nedim Remili ponovno spustio zaostatak Francuza na samo jedan pogodak.

A onda, minutu prije kraja, Gidsel izvodi potez utakmice. Iz spektakularne piruete zabija za 31:29 i potvrđuje pobjedu Danske u jednom od najkvalitetnijih susreta turnira.

Gidsel je zabio 9, Pyttlick 8 golova, a Emil Jakobsen šest pogodaka za Dance, dok je kod Francuza Aymerick Minne postigao 7, a Descat pet golova.