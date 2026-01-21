Crnogorci o kapetanu Srbije: ‘Neka sljedeći put pokuša igrati za Hrvatsku?’

Podijeli :

Eibner-Pressefoto MarcelxvonxFehrn

Kapetan rukometne reprezentacije Mijajlo Marsenić u utakmici protiv Austrije postao je rekorder po broju odigranih utakmica na Europskim prvenstvima u dresu Srbije.

Iskusni pivot, međutim, našao se na udaru kritika iz Crne Gore, države u kojoj je rođen i u kojoj je napravio prve rukometne korake.

Crnogorski sportski portal CGsport.me objavio je tekst nakon što su reprezentativci Srbije porazom od Austrije završili svoje sudjelovanje na kontinentalnom prvenstvu.

„Rođen u Beranama. Najteži poraz – od Crne Gore. Ne želi biti ‘seljačka ekipa dok je on kapetan’. Pobijedili su Njemačku, izgubili od Austrije i ispali. Bit će bolje u drugom krugu ždrijeba reprezentacija… Neka sljedeći put pokuša igrati za Hrvatsku?“, stoji u objavi koja je izazvala brojne reakcije.

“Crna Gora me nikada nije zvala, čak ni u mlađim kategorijama. Uvijek su bili u fokusu neki drugi igrači. Srbija jest. Moja obitelj dolazi sa ‘srpske strane’ Crne Gore, a mi u Beranama većinom smo s te strane. Bez razmišljanja sam prihvatio poziv Srbije i toj reprezentaciji dugujem sve. Da nije bilo tog poziva, možda nikada ne bih napravio ovu karijeru. Dokle god budem zdrav, bit ću tu“, poručio je Marsenić, koji je bio na udaru još jednog medija iz Crne Gore.

„Iako rođen u Beranama, Mijajlo je odabrao nositi dres susjedne zemlje. Nije prvi, a vjerojatno ni posljednji takav. Da Mijajlo nije oprostio Crnoj Gori što ga je izdala, svjedoči njegov odgovor na jedno od spomenarskih pitanja, koja je objavio portal CGsport.

Od svih poraza, a imao ih je u dresu Srbije napretek, Mijajla je najviše zabolio onaj od Crne Gore.

E pa, Mijajlo, baš nam je drago što je tako. Ako Bog da, bit će toga još, prije nego što objesiš tenisice o klin. Kao velikom vjerniku sve ti je jasno – netko odozgo procijenio je da je tako pravedno. Ipak, ako nas pitaš, jednostavno si odabrao pogrešno“, navela je „Antena M“.