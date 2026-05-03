Zadar razbio Split i bacio ga na treće mjesto domaćeg prvenstva

Zvonko KUCELIN/KK Zadar via Guliver Images

U derbi utakmici 32. kola domaćeg prvenstva košarkaši Zadra su na domaćem parketu, u uvjerljivom nastupu, nadigrali Split s 90:67 (16:17, 27:15, 15:23, 32:12).

Već ranije je Zadar osigurao prvo mjesto prije doigravanja, a sada je dodatno učvrstio tu prvu poziciju i ima omjer 28-4. Iza njegovih leđa su izjednačeni Split i Cibona koji imaju 24 pobjede i osam poraza.

Ključni periodi susreta su bili druga i posljednja četvrtina kada je Zadar radio veliku razliku i na kraju upisao vrlo laku pobjedu. U drugoj dionici Zadrani su napravili 27:15 u odnosu na suparnika, a u posljednjoj čak 32:12.

Prvi strijelac Zadra bio je Vladimir Mihailović s 21 poenom, a tome je dodao šest asistencija i četiri skoka. Karlo Žganec je postigao 15 poena, a 14 Boris Tišma i Marko Ramljak. Tišma je imao i šest skokova, a Ramljak pet.

U sastavu Splićana najbolji je bio Teyvon Myers koji je ubacio 17 poena uz šest asistencija, dok je Antonio Jordano dodao 14 poena.

Dubrovnik je u gostima, u Zagrebu, svladao Dinamo 97:82. Dubrovnik ima omjer 16-16 i ispred njega je Samobor s pobjedom više i porazom manje, s tim da je Samobor osigurao četvrtu poziciju uoči doigravanja. Iza Dubrovnika je Dubrava s omjerom 15-17. Dinamo je pretposljednji i razigravat će za ostanak u ligi, dok je posljednja Šibenka već ranije izgubila prvoligaški status.

Najbolji igrač Dubrovnik bio je Jamari Wheeler s 23 poena, šest asistencija i pet skokova, dok je Petar Dubelj ubacio 20 poena uz šest asistencija. Najbolji igrač domaćeg sastava bio je Filip Kraljević s 20 poena i devet skokova.

Ranije u nedjelju je Kvarner na domaćem terenu s uvjerljivih 94:75 bio bolji od Zaboka.