Gidsel ponovno najbolji rukometaš svijeta: U konkurenciji je bio i hrvatski kapetan

Podijeli :

(AP Photo/Laurent Cipriani) via Guliver Image

Nakon više od tri tjedna glasovanja, IHF je objavio dobitnike četiriju priznanja za najbolje rukometaše i rukometašice svijeta u 2025. godini. Naslove najboljih ponovno su osvojili Danac Mathias Gidsel i Norvežanka Henny Reistad, dok su u konkurenciji mladih igrača nagrađeni Portugalac Francisco Costa i Njemica Viola Leuchter.

Model glasovanja ostao je isti kao i prošle godine. O pobjednicima su odlučivali navijači, izbornici reprezentacija koje su sudjelovale na svjetskim prvenstvima 2025. godine te članovi IHF-ove Komisije za treniranje i metode (CCM). Svaka od te tri skupine imala je jednak udio u konačnom rezultatu, a nagrade su pripale igračima s najvećim ukupnim postotkom glasova.

Mathias Gidsel treći je put zaredom proglašen najboljim na svijetu i time postao tek treći rukometaš u povijesti s tri takva priznanja, uz Nikolu Karabatića i Mikkela Hansena. Bio je prvi izbor IHF-ove komisije, a uvjerljivo je slavio i u glasovanju navijača s 60,7 posto te kod izbornika, od kojih je dobio 68 posto glasova. Iza sebe je ostavio sunarodnjaka Emila Nielsena i hrvatskog kapetana Ivan Martinović.

Tijekom 2025. godine Gidsel je predvodio Dansku do četvrtog uzastopnog naslova svjetskog prvaka, a u finalu protiv Hrvatske, koje je završilo 32:26, imao je ključnu ulogu. Na prvenstvu je proglašen najkorisnijim igračem te je bio i najbolji strijelac s 74 pogotka i najbolji asistent s 45 asistencija. U klupskom dresu Füchsea iz Berlina osvojio je prvi naslov prvaka Njemačke u povijesti kluba, proglašen je najkorisnijim igračem Bundeslige i završio sezonu kao drugi strijelac natjecanja s 275 golova, a s berlinskom momčadi nastupio je i u finalu EHF Lige prvaka.

Henny Reistad također je ostvarila povijesni uspjeh. Postala je druga rukometašica s tri osvojene nagrade za najbolju na svijetu, nakon Cristine Neagu, ali i prva kojoj je to uspjelo tri godine zaredom (2023., 2024. i 2025. godine). Bila je prvi izbor izbornika s 52 posto glasova te IHF-ove komisije, dok je u izboru navijača zauzela drugo mjesto iza Brazilke Brune de Paule.

Na Svjetskom prvenstvu 2025. predvodila je Norvešku do petog svjetskog zlata, a proglašena je i najkorisnijom igračicom turnira te njegovom najboljom strijelkinjom s 55 pogodaka. U dresu Esbjerga bila je najbolja strijelkinja EHF Lige prvakinja sa 154 gola, osvojila je brončanu medalju te postala najbolja strijelkinja u povijesti završnih turnira (EHF FINAL4) u Budimpešti.