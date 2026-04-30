Martinović briljirao u četvrtfinalu Lige prvaka: Preuzeo je stvari u svoje ruke i prelomio utakmicu

Rukomet 30. tra 2026
NEWSPIX.PL via Guliver

Sjajna utakmica za kapetana Hrvatske.

Ivan Martinović još je jednom pokazao svoju kvalitetu. Kapetan Hrvatske sjajnom je završnicom predvodio KC Veszprém do minimalne pobjede protiv Füchse Berlina u prvom susretu, u utakmici koja je ponudila vrhunski rukomet i veliku neizvjesnost.

Iako su gosti iz Berlina većim dijelom susreta imali kontrolu i vodstvo, nisu ga uspjeli zadržati do kraja. U prvom poluvremenu posebno su se istaknuli Mathias Gidsel i Lasse Andersson, koji su zajedno ubacili 12 pogodaka i odveli svoju momčad na +3 na odmoru. U nastavku su Nijemci u nekoliko navrata imali i pet golova prednosti, koristeći pogreške domaćina i lošu realizaciju.

No, utakmica se prelomila u završnici. Ključnu ulogu odigrao je vratar Mikael Appelgren, koji je s nekoliko važnih obrana, uključujući i sedmerac u samoj završnici, vratio Veszprém u igru. Domaći su izjednačili u 48. minuti, a potom i prvi put poveli osam minuta prije kraja.

Tada je na scenu stupio Martinović. Zabio je čak četiri pogotka u posljednjih šest minuta i praktički sam prelomio utakmicu. Golom za 35:33 u zadnjoj minuti je riješio pitanje pobjednika. Veszprem je u konačnici slavio rezultatom 35:34, uz ukupno osam pogodaka Martinovića, koliko je postigao i Hugo Descat. Najefikasniji na susretu bio je Gidsel s 13 golova.

Za Veszprém je ovo prva pobjeda protiv Berlina ove sezone, nakon dva poraza u grupnoj fazi. Odluka o prolasku past će u uzvratu koji se sljedeće srijede igra u Berlinu.

