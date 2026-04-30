Martinović briljirao u četvrtfinalu Lige prvaka: Preuzeo je stvari u svoje ruke i prelomio utakmicu

Sjajna utakmica za kapetana Hrvatske.

Ivan Martinović još je jednom pokazao svoju kvalitetu. Kapetan Hrvatske sjajnom je završnicom predvodio KC Veszprém do minimalne pobjede protiv Füchse Berlina u prvom susretu, u utakmici koja je ponudila vrhunski rukomet i veliku neizvjesnost.

Iako su gosti iz Berlina većim dijelom susreta imali kontrolu i vodstvo, nisu ga uspjeli zadržati do kraja. U prvom poluvremenu posebno su se istaknuli Mathias Gidsel i Lasse Andersson, koji su zajedno ubacili 12 pogodaka i odveli svoju momčad na +3 na odmoru. U nastavku su Nijemci u nekoliko navrata imali i pet golova prednosti, koristeći pogreške domaćina i lošu realizaciju.

No, utakmica se prelomila u završnici. Ključnu ulogu odigrao je vratar Mikael Appelgren, koji je s nekoliko važnih obrana, uključujući i sedmerac u samoj završnici, vratio Veszprém u igru. Domaći su izjednačili u 48. minuti, a potom i prvi put poveli osam minuta prije kraja.

Tada je na scenu stupio Martinović. Zabio je čak četiri pogotka u posljednjih šest minuta i praktički sam prelomio utakmicu. Golom za 35:33 u zadnjoj minuti je riješio pitanje pobjednika. Veszprem je u konačnici slavio rezultatom 35:34, uz ukupno osam pogodaka Martinovića, koliko je postigao i Hugo Descat. Najefikasniji na susretu bio je Gidsel s 13 golova.

Za Veszprém je ovo prva pobjeda protiv Berlina ove sezone, nakon dva poraza u grupnoj fazi. Odluka o prolasku past će u uzvratu koji se sljedeće srijede igra u Berlinu.