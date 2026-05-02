VIDEO / Ukrajinka osvojila Masters u Madridu: Nije bilo rukovanja s Ruskinjom koja se rasplakala nakon poraza

Kostjuk je iskoristila jedinu break-loptu u prvom setu i došla do servisa za osvajanje seta, ali se tada našla u teškoj situaciji. Andrejeva je imala dvije prilike za povratak, no 23. tenisačica svijeta uspjela je izdržati pritisak i zaključiti set.

U drugom setu Kostjuk je krenula breakom, no Andrejeva je odmah odgovorila s dva uzastopna oduzeta servisa i serijom od tri gema. Uslijedio je novi preokret i izjednačen meč sve do završnice, gdje je Kostjuk kod servisa za ostanak u setu spasila dvije set-lopte. Nakon toga je napravila ključni break i sigurno privela meč kraju, poslije kojeg nije bilo rukovanja između ukrajinske i ruske tenisačice.

Devojka iz Kijeva tako je stigla do najvećeg trofeja u karijeri, prve WTA 1000 titule i ukupno treće, druge zaredom nakon uspjeha u Rouenu prošlog tjedna. Nanizala je 11 pobjeda na zemlji, a od ponedjeljka će skočiti na 15. mjesto WTA ljestvice. Andrejeva će napredovati s osmog na sedmo mjesto, a poraz u finalu doživjela je emotivno pa se nakon meča i rasplakala.