Lokomotiva teško poražena u četvrtfinalu Europske lige

Rukomet 22. ožu 2026
RK Lokomotiva Zagreb

U prvom susretu četvrtfinala Europske lige, rukometašice Lokomotive su u dvorani Sutinska vrela izgubile od francuskoj Dijona s 20-30 (9-16).

Rukometašice Lokomotive nisu uspjele prirediti senzaciju. Francuski Dijon je uvjerljivom pobjedom u Podsusedu praktički već nakon prve utakmice četvrtfinala osigurao plasman na Final Four u svibnju u Grazu.

Francuskinje su u Zagrebu slavile s 10 razlike. Dijon je već nakon prvog poluvremena imao sedam razlike (16-9), a potom u nastavku dodatno povećao prednost do konačnih 30-20.

U pobjedničkoj ekipi najefikasnija je bila Dankinja Stine Norklit Lonborg s 13 golova iz 14 šuteva, dok je Slovakinja Adriana Holejova zabila pet golova. Odličnu predstavu pružila je i vratarka Manuella Dos Reis sa 16 obrana.

Kod Lokomotive najefikasnija je bila Paula Posavec s 10 golova. Lara Burić je dodala četiri, a Dunja Tabak tri gola. Antonija Mamić je imala 11 obrana.

Uzvratni susret je sljedeći vikend u Francuskoj.

