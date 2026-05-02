Donosimo vam ekskluzivan razgovor s Domagojem Duvnjakom, evo gdje i kada ga možete pogledati

Podijeli :

Guliver

Domagoj Duvnjak, jedan od najboljih hrvatskih rukometaša svih vremena, u ekskluzivnom razgovoru za Sport Klub dotaknuo se brojnih tema.

U našoj emisiji JutroSK od 10:20, u nedjelju, 3. svibnja, gost je dugogodišnji kapetan naše rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak. Legendarni “Dule” otvoreno je govorio o nedavnom porazu u četvrtfinalu Europske lige protiv Nexea iz Našica te što očekuje u uzvratu.

Trener Nexea nakon velike pobjede: ‘Ovakvo ludilo još nisam doživio’ Senzacija u Našicama: Sjajni Nexe srušio Duvnjakov Kiel u prvom susretu četvrtfinala Europske lige!

Osim toga, teme su bile sami početci njegove karijere u rodnom Đakovu, odlazak u Zagreb te nakon toga u Njemačku, gdje klupski rukomet za HSV iz Hamburga i Kiel igra već gotovo 20 godina.

Jedna od tema bio je njegov mogući povratak u Hrvatsku jer mu je želja odigrati jednu sezonu za svoj gušt.

Također nam je otkrio koja mu je najdraža medalja s Hrvatskom, a za kraj je tema bila i tko je po njemu najveći rukometaš svih remena.