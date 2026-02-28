Klarica u Kielce, u Zagreb stiže srpski reprezentativac

Srpski reprezentativac Jovica Nikolić od sljedeće će sezone nositi dres RK Zagreba, prenosi Balkan Handball.
24-godišnji Nikolić igra na poziciji desnog vanjskog, a u redovima Zagreba će zamijeniti Luku Lovru Klaricu. Hrvatski reprezentativac na ljeto seli u poljski Kielce.
Nikolić je punu afirmaciju stekao u novosadskoj Vojvodini, gdje je bio jedan od najmlađih prvotimaca u povijesti kluba. Ljevoruki šuter brzo je skrenuo pozornost europskih klubova, a karijeru je nastavio u mađarskom Pick Szegedu.
Igrao je i u Bundesligi, nastupajući za Wetzlar, no ozljeda ga je spriječila da ostavi dublji trag u najjačoj ligi svijeta. Okušao se u Kuvajtu, ali sada stiže u redove hrvatskog prvaka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!