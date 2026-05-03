Za Hajduk je protiv Varaždina debitirao mladi hrvatski reprezentativac: Evo o kome je riječ

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk na Varaždinu igra 33. kolo SuperSport HNL-a te je nakon prvog poluvremena splitski klub vodio s 2:1. Kako Hajduk nije imao rezultatski motiv, Gonzalo Garcia već je u 46. minuti napravio zamjenu kojom je mladom igraču dao priliku.

U igru je u 46. minuti ušao 18-godišnji Roko Gabrić koji je 2024. godine splitski Adriatic zamijenio splitskim Hajdukom. On je krajem 2025. godine produžio ugovor sa Splićanima do 2027. godine te u klubu očito računaju na svog kapetana juniorske momčadi.

Nekoliko puta je Gabrić već bio pozivan u U-19 reprezentaciju, ali još nije odigrao utakmicu u kvalifikacijama za velika natjecanja. U nedavnom ciklusu na kojem je Hrvatska izborila Europsko prvenstvo ostao je na klupi u utakmicama protiv Švicarske (4:1), Norveške (1:0) i Francuske (1:1).