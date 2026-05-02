VIDEO / Budimira su centimetri dijelili od pogotka karijere protiv Barcelone

La Liga 2. svi 2026

Ante Budimir i njegova Osasuna bore se za šesto mjesto koje vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu, a u 34. kolu La Lige dočekali su Barcelonu, koja je na pragu novog naslova prvaka.

U prvom dijelu nije bilo pogodaka, no sjajni hrvatski napadač ponovno je bio u središtu pozornosti.

U 36. minuti primio je loptu na centru i sjurio se prema gostujućem golu, prošao kroz obranu u sjajnom slalomu, ali je vratnica zaustavila ono što bi bio možda i najljepši pogodak njegove karijere.

Podsjetimo, Budimir je ove sezone zabio 16 golova u La Ligi, koliko ima i Lamine Yamal, dok su više od njega zabili samo Vedat Muriqi (21) i Kylian Mbappe (24).

